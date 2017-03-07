ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания "Сузуки Мотор Рус" 6 марта объявила об отзыве 22263 кроссоверов Suzuki Grand Vitara, реализованных с 30 сентября 2008-го по 3 марта 2015 года. Причиной отзыва является недостаточная прочность заднего вала переключения передач. В случае его поломки переключение передач механической коробки во время использования станет невозможным, сообщает пресс-служба Росстандарта.



Уполномоченные дилеры "Сузуки Мотор Рус" проинформируют владельцев автомобилей Suzuki Grand Vitara, подпадающих под отзыв. На кроссоверах будут выполнены работы по замене заднего вала переключения передач бесплатно для владельцев.