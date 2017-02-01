ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех передал Министерству промышленности и торговли РФ результаты научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР) по созданию первой в России авариестойкой топливной системы (АТС) для вертолётной техники, обеспечивающей дополнительную защиту воздушных судов при жёстких посадках.

Научно-технический задел, разработанный Холдингом, впервые позволит создавать в России авариестойкие топливные системы для вертолётной техники, устойчивые к вытеканию и возгоранию содержимого баков АТС за счёт применения специализированной конструкции и материалов, обеспечивающих сохранение целостности в условиях жёсткой посадки.

Согласно проведённым испытаниям, включающим сброс макетов топливных баков с высоты более 15 метров, при возникновении нештатных ситуаций разрывы соединений происходят в специальных элементах, предотвращающих вытекание и возгорание горючих жидкостей, материалы баков также сохраняют свою герметичность при ударах и прокалываниях. Кроме того, фторопластовые рукава и титановые фитинги АТС, выдерживают высокие температуры и давление.

"Результаты успешно проведённых работ - это тот необходимый базис, который станет основой для формирования ключевых компетенций российского авиапрома в сфере создания авариестойких топливных систем в интересах всей вертолётной техники. Это также позволит снизить зависимость отечественных вертолётостроителей от зарубежного оборудования", - отметил Игорь Насенков, генеральный директор холдинга "Технодинамика".

НИОКР по разработке и квалификации авиационными властями авариестойкой топливной системы проводились по заказу Минпромторга РФ в рамках программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы". На начальном этапе результаты НИОКР будут внедрены в конструкцию вертолётов Ка-226Т. В дальнейшем научно-технический задел используют при проектировании топливных систем другой отечественной вертолётной техники.

Напомним, действующие нормы и требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по обеспечению безопасности авиаперевозок и авиаэкологии предусматривают обязательное применение в конструкции вертолётов авариестойкой топливной системы. В настоящее время, ввиду отсутствия у предприятий отечественной промышленности достаточного опыта в разработке и сертификации авариестойких топливных систем, основным поставщиком для современных гражданских вертолётов является французская компания AERAZUR.