ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Возможности Учебно-тренировочного пункта (УТП) Нововоронежской АЭС достойны для тиражирования на других станциях России и мира. Об этом сообщил по итогам контрольного визита на предприятие миссии ОСАРТ руководитель команды экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Петер Таррен.

В течение нескольких дней четыре эксперта МАГАТЭ из Великобритании, Болгарии и Чехии анализировали реализуемые Нововоронежской АЭС мероприятия в направлениях, рекомендуемых для совершенствования по результатам миссии ОСАРТ 2015 года. Эта миссия была проведена на модернизированном энергоблоке №5 Нововоронежской АЭС в ноябре 2015 года.



Эксперты проанализировали производственную деятельность, проверили состояние объектов, сооружений, оборудования, ознакомились с документацией, провели наблюдение за выполняемыми на предприятии работами и собеседования со специалистами.

«Инновационные технологии, используемые на Нововоронежской АЭС, такие как виртуальная реальность и компьютерная визуализация, произвели большое впечатление на всю нашу команду. Это на самом деле помогает студентам попасть в ситуацию, близкую к реальной обстановке на блоке. Эту практику мы занесём в базу данных по результатам миссии ОСАРТ, и другие станции мира смогут иметь доступ к этому опыту. И если кто-то из МАГАТЭ попросит контакты станции, на которой хорошо ведётся работа по подготовке персонала, мы обязательно укажем именно на Нововоронежскую АЭС», - сообщил П. Таррен на итоговом совещании.