ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Как сообщает администрация Томской области, в базовых отраслях экономики Томской области, которые занимают более 60% в общем инвестиционном потоке, в 2016 году наблюдался рост инвестиций: в сельском хозяйстве - в 2,3 раза, а также в добыче полезных ископаемых - на 4,4% и в транспорте и связи - на 12,9%.

Как сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, объём инвестиций в 2016 году, по оценке, составит 106,8 млрд рублей. По объёму инвестиций на душу населения Томская область стабильно занимает второе место среди регионов СФО.

В 2016 году Томская область заняла 12-е место в общероссийском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и первое среди Сибирского федерального округа.

Вице-губернатор также добавил, что ключевой тенденцией 2016 года стало оживление кредитования в корпоративном секторе. Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекли в экономику области в 1,8 раза больше денежных средств, чем в 2015 году. Зафиксирован рост в сельском хозяйстве - в 1,7 раза, в энергетике - в 2,4 раза, в торговле - в 2,2 раза.