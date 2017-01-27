Томская область: за 2016 год инвестиции в сельском хозяйстве выросли в 2,3 раза
Как сообщил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов, объём инвестиций в 2016 году, по оценке, составит 106,8 млрд рублей. По объёму инвестиций на душу населения Томская область стабильно занимает второе место среди регионов СФО.
В 2016 году Томская область заняла 12-е место в общероссийском национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и первое среди Сибирского федерального округа.
Вице-губернатор также добавил, что ключевой тенденцией 2016 года стало оживление кредитования в корпоративном секторе. Юридические лица и индивидуальные предприниматели привлекли в экономику области в 1,8 раза больше денежных средств, чем в 2015 году. Зафиксирован рост в сельском хозяйстве - в 1,7 раза, в энергетике - в 2,4 раза, в торговле - в 2,2 раза.