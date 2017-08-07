ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новое предприятие планирует наладить в Клинском районе товарное производство козьего молока, сообщает Клинское информагентство со ссылкой на главу Клинского района Алену Сокольскую.



По данным агентства, ООО «КлинАгроПром», зарегистрированное в июле 2017 года предприятие солнечногорских фермеров, заявило о своем намерении построить на территории Клинского района товарно-молочный комплекс.



«Сейчас «КлинАгроПром» формирует соответствующий земельный участок возле деревни Слобода сельского поселения Воронинское. Предполагается, что мощность комплекса составит порядка 2 тысяч голов. Предприятие будет заниматься производством и переработкой козьего молока», – сказала Сокольская.



По ее словам, введение в эксплуатацию первой очереди комплекса запланировано на 2018 год. Администрация Клинского района готова оказать аграриям всю необходимую поддержку.