Toyota RAV4 в феврале вошёл в ТОП-10 российских бестселлеров
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 6346 автомобилей, что на 20,2% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 84151 машину, что на 27,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
Бестселлером Toyota в феврале стал кроссовер Toyota RAV4, чьи продажи составили 2244 экземпляра (-26,6%). Таким образом, в прошлом месяце эта модель вошла в ТОП-10 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ». На втором месте по объёму реализации среди моделей Toyota идёт бизнес-седан Camry, который нашёл 2031 покупателя (-6,4%).