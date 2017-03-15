ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Toyota в феврале реализовали 6346 автомобилей, что на 20,2% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 5,9%, согласно данным АЕБ. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи Toyota на российском рынке составили 84151 машину, что на 27,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.