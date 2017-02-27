"Тракторные заводы" локализуют производство катков
27.02.2017, 11:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В целях более эффективного управления производственным процессом и сокращения затрат «Чебоксарский агрегатный завод», ведущий производитель ходовых систем для гусеничной техники, входящий в Концерн «Тракторные заводы», приступил к реализации многоступенчатой программы по освоению полного цикла производства опорных катков – начиная с поковок до финальной сборки изделий.
На протяжении многих лет ОАО «ЧАЗ» уверенно поддерживает статус основного российского производителя широкой гаммы опорных катков для техники импортного и отечественного производства. Однако до недавнего времени производство однотипной номенклатуры осуществлялось еще одним предприятием Концерна – заводом «Промтрактор». Фактически процесс изготовления опорных катков для промышленных тракторов был разделен между этими двумя предприятиями.
Поковки будущих изделий штамповались на агрегатном заводе, после чего их отправляли на «Промтрактор», где путем контактной рельефной сварки корпуса уплотнения с полукольцом изготавливались фланцы, а также производилась обработка всех элементов будущего катка.
С целью снижения логистических затрат и оптимальной загрузки производственных мощностей руководство Концерна приняло решение замкнуть весь цикл по изготовлению катков на территории Чебоксарского агрегатного завода. Для этого в ведение ОАО «ЧАЗ» был передан целый комплекс станочного оборудования – сварочного, токарного и сверлильного. Это позволит предприятию с минимальными затратами освоить весь цикл производства катков для тракторов Т11.01, Т15.01, Т20.01, включающих изготовление фланцев, уплотнительных колец и натяжных колёс.
На протяжении многих лет ОАО «ЧАЗ» уверенно поддерживает статус основного российского производителя широкой гаммы опорных катков для техники импортного и отечественного производства. Однако до недавнего времени производство однотипной номенклатуры осуществлялось еще одним предприятием Концерна – заводом «Промтрактор». Фактически процесс изготовления опорных катков для промышленных тракторов был разделен между этими двумя предприятиями.
Поковки будущих изделий штамповались на агрегатном заводе, после чего их отправляли на «Промтрактор», где путем контактной рельефной сварки корпуса уплотнения с полукольцом изготавливались фланцы, а также производилась обработка всех элементов будущего катка.
С целью снижения логистических затрат и оптимальной загрузки производственных мощностей руководство Концерна приняло решение замкнуть весь цикл по изготовлению катков на территории Чебоксарского агрегатного завода. Для этого в ведение ОАО «ЧАЗ» был передан целый комплекс станочного оборудования – сварочного, токарного и сверлильного. Это позволит предприятию с минимальными затратами освоить весь цикл производства катков для тракторов Т11.01, Т15.01, Т20.01, включающих изготовление фланцев, уплотнительных колец и натяжных колёс.