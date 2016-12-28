Цены на Chevrolet Niva вырастут с января 2017 года
28.12.2016, 11:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. GM-АВТОВАЗ с 1 января 2017 года повышает розничные цены на автомобили Chevrolet Niva всех комплектаций.
Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 584 тыс. рублей, LC – 625 тыс. рублей, LE – 667 тыс. рублей, LE+ – 710 тыс. рублей, GL – 663 тыс. рублей, GLC – 697 тыс. рублей, LE "Камуфляж" – 677 тыс. рублей, LE+ "Камуфляж" – 720 тыс. рублей, специальная серия Special Edition – 710 тыс. рублей. Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.
Напомним, в соответствии с производственным графиком конвейер GM-АВТОВАЗ остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно. В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 9 января 2017 года конвейер предприятия возобновит работу.
Таким образом, стоимость автомобилей Chevrolet Niva L составит 584 тыс. рублей, LC – 625 тыс. рублей, LE – 667 тыс. рублей, LE+ – 710 тыс. рублей, GL – 663 тыс. рублей, GLC – 697 тыс. рублей, LE "Камуфляж" – 677 тыс. рублей, LE+ "Камуфляж" – 720 тыс. рублей, специальная серия Special Edition – 710 тыс. рублей. Повышение цен на автомобили связано с удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами, сообщает пресс-служба GM-АВТОВАЗ.
Напомним, в соответствии с производственным графиком конвейер GM-АВТОВАЗ остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно. В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 9 января 2017 года конвейер предприятия возобновит работу.