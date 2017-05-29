ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Исследование розничных цен на моторные масла в Москве показало, что по итогам 2016 года средняя цена четырёхлитровой канистры отечественного полусинтетического масла выросла почти на 15%, а канистра импортного масла подешевела на 8,5%.

Лидерами по динамике цен стали: с российской стороны – компании "ГАЗПРОМНЕФТЬ" (марки G-ENERGY, GAZPROMNEFT) и "ЛУКОЙЛ" с ростом цен до 19 – 22%, а со стороны зарубежных производителей – SCT LUBRICANTS (MANNOL), BP (CASTROL) и ENEOS со снижением цен на 18 – 19%.

Специалисты отмечают, что в разгар экономического кризиса, в сентябре 2015 года, литр отечественного моторного масла для легковых автомобилей за год подорожал в среднем на 10 рублей, а литр импортного – на 100 рублей. В тот момент рост цен наших масел составлял не более 7,5%, а рост импортных превышал 30%. Таким образом, отечественные производители получили огромное конкурентное преимущество и реальный шанс на импортозамещение.