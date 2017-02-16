Цены на зерновом рынке России находятся в "вялом равновесии"
16.02.2017, 15:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На прошедшей неделе существенных изменений в конъюнктуре внутреннего зернового рынка не было, цены находились в состоянии вялого развития, медленно снижаясь.
Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились на юге - на 85 рублей, до 10 567 рублей за тонну и в Поволжье - на 50 рублей, до 10 163 рублей за тонну. В других регионах они не изменились.
Цены на пшеницу 4 класса снижались слабо, но почти повсеместно. В Черноземье и на Урале снижение составило 15-20 рублей за тонну, на юге и в Поволжье - на 40 рублей, в Сибири - на 35 рублей. В центре цены не изменились.
Пшеница 5 класса больше всего - на 115 рублей, до 8 400 рублей за тонну - подешевела на юге. В центре и Поволжье снижение составило 15-35 рублей. В азиатской части страны и в Черноземье цены не изменились.
Цены на ячмень продолжили слабый рост в европейской части страны, на Урале и в Сибири они не изменились.
Наиболее выраженной ценовая динамика была на рынке кукурузы. Так, в центре цены снизились на 215 рублей, до 7 850 рублей за тонну, в Черноземье - на 180 рублей, до 7 910 рублей, на юге - на 150 рублей, до 8 800 рублей, в Поволжье - на 165 рублей, до 8 083 рублей за тонну.
Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего снизились на юге - на 85 рублей, до 10 567 рублей за тонну и в Поволжье - на 50 рублей, до 10 163 рублей за тонну. В других регионах они не изменились.
Цены на пшеницу 4 класса снижались слабо, но почти повсеместно. В Черноземье и на Урале снижение составило 15-20 рублей за тонну, на юге и в Поволжье - на 40 рублей, в Сибири - на 35 рублей. В центре цены не изменились.
Пшеница 5 класса больше всего - на 115 рублей, до 8 400 рублей за тонну - подешевела на юге. В центре и Поволжье снижение составило 15-35 рублей. В азиатской части страны и в Черноземье цены не изменились.
Цены на ячмень продолжили слабый рост в европейской части страны, на Урале и в Сибири они не изменились.
Наиболее выраженной ценовая динамика была на рынке кукурузы. Так, в центре цены снизились на 215 рублей, до 7 850 рублей за тонну, в Черноземье - на 180 рублей, до 7 910 рублей, на юге - на 150 рублей, до 8 800 рублей, в Поволжье - на 165 рублей, до 8 083 рублей за тонну.