УАЗ модернизировал сборочное производство
09.08.2017, 20:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На Ульяновском автозаводе запущена вторая сборочная линия – грузовая цепочка главного конвейера. Тем самым, произведено разделение линий сборки автомобилей легкового и грузового модельного ряда. Напомним, ранее производство автомобилей семейства "Патриот" и грузового модельного ряда осуществлялось в едином потоке.
Также в период ремонтной кампании с 24 июля по 7 августа проведена профилактика оборудования в прессовом, сварочном и окрасочном производствах, ремонт производственных помещений и кровли, ряд цехов дополнительно оснащён вентиляцией. Всего в ходе ремонтной кампании в производствах УАЗ выполнено более 440 работ по модернизации оборудования и улучшению состояния производственно-бытовых помещений.
"Благодаря проведённому комплексу работ улучшится эргономика рабочих мест и процессов, повысится гибкость производства. Разделение линий сборки обеспечит равномерную загрузку конвейера и оптимизирует рабочие процессы, что благоприятно скажется на качестве продукции. При этом ремонт инфраструктуры и оборудования призван улучшить производительность и безопасность труда", – отметил заместитель генерального директора – директор по производству УАЗа Сергей Исаев.
В текущем году на предприятии продолжится модернизация оборудования и инструмента, также планируется установка новой линии для тестирования автомобилей всего модельного ряда УАЗ. В настоящее время рассматривается возможность внедрения в линию сборки интеллектуального инструмента.
Напомним, в 2016 году на модернизацию производства направлено более 350 млн рублей, что позволило реконструировать производственные мощности сварки кузовов автомобилей семейства "Патриот", модернизировать окрасочное и сборочное производство. В результате повысилась коррозионная стойкость внедорожников, а удельная рекламационная дефектность автомобилей УАЗ в первые три месяца эксплуатации снизилась более чем на 30%.
Также в период ремонтной кампании с 24 июля по 7 августа проведена профилактика оборудования в прессовом, сварочном и окрасочном производствах, ремонт производственных помещений и кровли, ряд цехов дополнительно оснащён вентиляцией. Всего в ходе ремонтной кампании в производствах УАЗ выполнено более 440 работ по модернизации оборудования и улучшению состояния производственно-бытовых помещений.
"Благодаря проведённому комплексу работ улучшится эргономика рабочих мест и процессов, повысится гибкость производства. Разделение линий сборки обеспечит равномерную загрузку конвейера и оптимизирует рабочие процессы, что благоприятно скажется на качестве продукции. При этом ремонт инфраструктуры и оборудования призван улучшить производительность и безопасность труда", – отметил заместитель генерального директора – директор по производству УАЗа Сергей Исаев.
В текущем году на предприятии продолжится модернизация оборудования и инструмента, также планируется установка новой линии для тестирования автомобилей всего модельного ряда УАЗ. В настоящее время рассматривается возможность внедрения в линию сборки интеллектуального инструмента.
Напомним, в 2016 году на модернизацию производства направлено более 350 млн рублей, что позволило реконструировать производственные мощности сварки кузовов автомобилей семейства "Патриот", модернизировать окрасочное и сборочное производство. В результате повысилась коррозионная стойкость внедорожников, а удельная рекламационная дефектность автомобилей УАЗ в первые три месяца эксплуатации снизилась более чем на 30%.
Источник: Автостат