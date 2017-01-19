УАЗ планирует выпустить грузовик массой 3,5 тонны на базе "Карго"
19.01.2017, 12:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автомобильный завод планирует в апреле текущего года начать производство нового грузовика полной массой 3,5 тонны на базе выпускающейся сейчас модели "Карго".
По предварительным данным, грузоподъёмность машины составит 1,5 тонны, таким образом автомобиль станет прямым конкурентом "ГАЗели". Специально для нового грузовика сейчас создаётся модернизированная версия бензинового двигателя ЗМЗ-409 с увеличенной мощностью. Покупатели смогут выбрать вариант с задним или полным приводом, но дизельных версий не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что автомобиль получит усиленные задний мост и подвеску, а внешне 3,5-тонная версия будет отличаться от "Карго" растянутой колёсной базой.
В Ульяновской области уже приступили к испытаниям тестовых экземпляров. О ценах пока информации нет, но, по некоторым данным, машина будет стоить 800-900 тысяч рублей.
По предварительным данным, грузоподъёмность машины составит 1,5 тонны, таким образом автомобиль станет прямым конкурентом "ГАЗели". Специально для нового грузовика сейчас создаётся модернизированная версия бензинового двигателя ЗМЗ-409 с увеличенной мощностью. Покупатели смогут выбрать вариант с задним или полным приводом, но дизельных версий не предусмотрено.
Ранее сообщалось, что автомобиль получит усиленные задний мост и подвеску, а внешне 3,5-тонная версия будет отличаться от "Карго" растянутой колёсной базой.
В Ульяновской области уже приступили к испытаниям тестовых экземпляров. О ценах пока информации нет, но, по некоторым данным, машина будет стоить 800-900 тысяч рублей.