ОРЕАНДА-НОВОСТИ Ульяновский автозавод совместно с российскими партнерами представил тестовую версию автомобиля УАЗ «Патриот», оборудованную комплексным решением в области телематических сервисов.



Как сообщает пресс-служба УАЗа, на презентации был представлен автомобиль УАЗ «Патриот» с комплексным решением, включающим элементы информационной безопасности и объединяющим в себе работу системы ассистентов помощи водителю, системы «ЭРА-Глонасс» с телематической платформой, диспетчерским центром и мобильным приложением на платформе iOS и Android.



Функционал комплексного решения позволяет клиентам автоматизировать сервисы по многопользовательскому контролю за доступом к автомобилю, контролю за стилем управления автомобилем, соблюдением маршрута движения и правил дорожного движения водителями транспортных средств. Система дает возможность своевременно контролировать расход топлива, планировать ТО и ремонт автомобилей исходя из получаемых сведений о состоянии транспортных средств.



Работа комплекса осуществляется за счет установленного в автомобиле УАЗ «Патриот» телематического блока, подключенного к электронной системе автомобиля, принимающего навигационный сигнал со спутника, который собирает информацию о состоянии машины и передает ее через сотовую сеть связи на сервер телематической платформы. Далее информация проходит обработку и систематизацию на сервере и передается диспетчеру для анализа и дальнейшего взаимодействия с водителем или непосредственно с автомобилем путём отправки команд.



При этом интеграция систем ассистентов помощи водителя в телематические сервисы позволяет диспетчеру вовремя выявлять наличие рассеянности, утомленности, сонливости или агрессивность у водителя и, тем самым, принимать профилактические меры по повышению безопасности вождения.



Особенностью представленного решения является наличие в автомобиле УАЗ «Патриот» кнопки «Service», одним нажатием которой водитель может в любой момент связаться с диспетчером, который видит положение автомобиля на карте, получаемое по сигналам от спутников Глонасс. Наличие такой кнопки позволяет решать массу оперативных вопросов, таких как вызов скорой технической или правовой помощи прямо на дороге и др.



Данное решение предусматривает возможность интеграции с информационными системами корпоративных клиентов, что позволяет существенно повысить безопасность управления транспортными средствами и достичь значительной экономии эксплуатационных затрат.



Использование системы дает возможность клиентам получить экономию на расходе топлива в среднем 15% за счет прекращения сливов и отклонений от маршрутов, сократить искажение пробега автомобиля, снизить простои автомобилей на ТО и получить дополнительные скидки при страховании автопарка. Одновременно с этим мобильное приложение (платформы iOS, Android) позволит своевременно получать информацию, требуемую для оперативного принятия управленческих решений.



«Компания УАЗ первой на российском рынке представила комплексное решение в области телематических сервисов с элементами информационной безопасности, которое может серийно устанавливаться на автомобиль непосредственно на предприятии автопроизводителя и настраиваться под потребности конкретного клиента. Мы убеждены, что данное решение будет максимально востребовано среди корпоративных заказчиков, поскольку применение в практической деятельности телематических функций позволяет значительно увеличить безопасность вождения и достичь существенной экономии затрат при эксплуатации и обслуживании транспортного парка компании», – заявил заместитель генерального директора по развитию, директор научно-технического центра УАЗа Евгений Галкин.