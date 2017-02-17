УАЗ в 2017 году планирует вдвое увеличить поставки на экспорт
17.02.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод в 2017 году планирует вдвое увеличить поставки автомобилей на экспорт. Об этом сообщил гендиректор предприятия Вадим Швецов во время визита губернатора Ульяновской области Сергей Морозова на УАЗ.
«Мы вернулись в страны Латинской Америки. Будем развивать взаимоотношения с Китаем и Вьетнамом. Сейчас работаем над созданием праворульного автомобиля, чтобы выйти на рынок в «праворульные» страны, например, в Индонезию. Ведутся интенсивные переговоры с Ираном. Наша цель – в ближайшие 3-4 года увеличить объём экспорта с сегодняшних 8-10% до 40%», – заявил Вадим Швецов, слова которого приводит пресс-служба правительства Ульяновской области.
Напомним, УАЗ с 2017 года планирует возобновить поставки легковых и легких коммерческих автомобилей в Иран, а также рассматривает возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров, говорил недавно директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.
«Мы вернулись в страны Латинской Америки. Будем развивать взаимоотношения с Китаем и Вьетнамом. Сейчас работаем над созданием праворульного автомобиля, чтобы выйти на рынок в «праворульные» страны, например, в Индонезию. Ведутся интенсивные переговоры с Ираном. Наша цель – в ближайшие 3-4 года увеличить объём экспорта с сегодняшних 8-10% до 40%», – заявил Вадим Швецов, слова которого приводит пресс-служба правительства Ульяновской области.
Напомним, УАЗ с 2017 года планирует возобновить поставки легковых и легких коммерческих автомобилей в Иран, а также рассматривает возможности по организации локального производства при поддержке иранских партнёров, говорил недавно директор по экспорту УАЗа Андрей Дорофеев.