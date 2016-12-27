ОРЕАНДА-НОВОСТИ Группа компаний «Соллерс», которая представляет бренды УАЗ и SsangYong, в ноябре реализовала 4647 автомобилей (-4%). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года в России было продано 44078 машин УАЗ и SsangYong, что на 7% ниже результата за аналогичный период прошлого года.В результате доля «Соллерс» на российском рынке составила 3,4% против 3,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.



Реализация автомобилей УАЗ в ноябре осталась на прошлогоднем уровне и составила 5316 единиц (+0,1%). Бестселлером марки остается флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», на котором остановили свой выбор 1507 покупателей (-13%). Напомним, с октября Ульяновский автозавод вывел на рынок обновленные модели УАЗ «Патриот»,«Пикап» и«Карго».



Дилеры корейской марки SsangYong к ноябрю распродали последние остатки автомобилей, реализовав всего 5 машин. В начале будущего года в продажу должны поступить новая для российского рынка модель Tivoli, а также бестселлер марки – кроссовер Actyon.