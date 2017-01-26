УАЗ возобновил производство после зимних каникул
26.01.2017, 14:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ульяновский автозавод вчера возобновило сборку автомобилей, приостановленную 31 декабря на новогодние каникулы и ремонтно-профилактические работы.
"Последний день в прошедшем году сборку автомобилей мы осуществляли 30 декабря и, в соответствии с общефедеральным графиком, ушли на новогодние каникулы. Учитывая необходимость предприятия в плановой модернизации и развитии производства, в период с 9 по 24 января 2017 года на УАЗе проводилась ежегодная инвентаризация, профилактические и ремонтные работы в прессовом, сварочном, окрасочном производствах и в производстве сборки и сдачи автомобилей. Сегодня мы приступили к сборке автомобилей в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что реализация этой программы потребовала, в том числе, полной остановки производства.
"Персонал, не задействованный в работах, по согласованию с работниками и профсоюзным комитетом УАЗа, смог воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством РФ", - сказали в пресс-службе.
"Последний день в прошедшем году сборку автомобилей мы осуществляли 30 декабря и, в соответствии с общефедеральным графиком, ушли на новогодние каникулы. Учитывая необходимость предприятия в плановой модернизации и развитии производства, в период с 9 по 24 января 2017 года на УАЗе проводилась ежегодная инвентаризация, профилактические и ремонтные работы в прессовом, сварочном, окрасочном производствах и в производстве сборки и сдачи автомобилей. Сегодня мы приступили к сборке автомобилей в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе предприятия, отметив, что реализация этой программы потребовала, в том числе, полной остановки производства.
"Персонал, не задействованный в работах, по согласованию с работниками и профсоюзным комитетом УАЗа, смог воспользоваться частью ежегодного оплачиваемого отпуска в соответствии с законодательством РФ", - сказали в пресс-службе.