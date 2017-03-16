У 23 брендов изменились цены на автомобили за последний месяц
16.03.2017, 12:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за последний месяц цены изменились у 23 из них.
Сразу несколько китайских марок переписали ценники у своих моделей. Например, Lifan поднял цены кроссовера Х60 в комплектации Comfort на 2,6%, в комплектации Luxury на 2,4%, кроссовера Х50 на 0,7 – 0,8%. Седан Solano в комплектации Basic подешевел на 2,8%, тогда как цена комплектации Comfort выросла на 0,8%, а комплектации Luxury – на 1,5%. Другой китайский производитель – Hawtai – увеличил цену кроссовера Boliger на 5,3 – 5,6%. А вот марка Brilliance снизила цену кроссовера V5 на 3,5 – 3,8%.
Не остались в стороне и компании из Японии. Так, премиум-бренд Lexus повысил цены седанов ES 200 в комплектации Executive на 0,9%, ES 250 – на 0,9%, ES 350 в комплектации Premium – на 0,8%. Японская компания Mitsubishi повысила цену пикапа L200 на 3,2 – 9,2%. Кроме этого, начались продажи кроссовера Outlander GT в комплектации Sport за 2289990 рублей, в результате чего максимальная цена модели выросла на 8,5%.
У американского бренда Ford, наоборот, произошло снижение цен на некоторые модели. К примеру, цены седана Focus снизились на 6,6 – 8,2%, хэтчбека Focus на 6,6 – 9,6%, универсала Focus на 6,5 – 8,1%, седана Mondeo выпуска 2017 года на 4,9 – 6,6%, седана Mondeo выпуска 2016 года на 7,4 – 10,0%, внедорожника Explorer на 2,8 – 3,5%.
Отметим и отечественный УАЗ, который поднял цены внедорожников Hunter на 1,3 – 1,6%, Patriot на 1,0 – 2,4%, Pickup на 1,0 – 2,3%.
Сразу несколько китайских марок переписали ценники у своих моделей. Например, Lifan поднял цены кроссовера Х60 в комплектации Comfort на 2,6%, в комплектации Luxury на 2,4%, кроссовера Х50 на 0,7 – 0,8%. Седан Solano в комплектации Basic подешевел на 2,8%, тогда как цена комплектации Comfort выросла на 0,8%, а комплектации Luxury – на 1,5%. Другой китайский производитель – Hawtai – увеличил цену кроссовера Boliger на 5,3 – 5,6%. А вот марка Brilliance снизила цену кроссовера V5 на 3,5 – 3,8%.
Не остались в стороне и компании из Японии. Так, премиум-бренд Lexus повысил цены седанов ES 200 в комплектации Executive на 0,9%, ES 250 – на 0,9%, ES 350 в комплектации Premium – на 0,8%. Японская компания Mitsubishi повысила цену пикапа L200 на 3,2 – 9,2%. Кроме этого, начались продажи кроссовера Outlander GT в комплектации Sport за 2289990 рублей, в результате чего максимальная цена модели выросла на 8,5%.
У американского бренда Ford, наоборот, произошло снижение цен на некоторые модели. К примеру, цены седана Focus снизились на 6,6 – 8,2%, хэтчбека Focus на 6,6 – 9,6%, универсала Focus на 6,5 – 8,1%, седана Mondeo выпуска 2017 года на 4,9 – 6,6%, седана Mondeo выпуска 2016 года на 7,4 – 10,0%, внедорожника Explorer на 2,8 – 3,5%.
Отметим и отечественный УАЗ, который поднял цены внедорожников Hunter на 1,3 – 1,6%, Patriot на 1,0 – 2,4%, Pickup на 1,0 – 2,3%.