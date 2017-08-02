Уборка озимых культур стартовала в Омской области
02.08.2017, 12:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всего в этом году запланировано убрать с полей более 14 тыс. га озимой пшеницы и ржи.
Крупное семеноводческое хозяйство Омского района ФГУП «Омское» одно из первых приступило к уборке озимой пшеницы. Общая площадь под озимые культуры составляет 300 га, из них 210 га отведены под озимую пшеницу сорта «Омская» и 90 га – под озимую рожь сорта «Сибирь».
По словам агронома ФГУП «Омское» Николая Москолеца, в этом году озимые культуры выигрывают намного больше яровых. Сегодня влажность зерна озимых составляет около 16%, что позволяет получать зерно высшего качества. Семены элиты озимой пшеницы будут стоить около 20 тыс. рублей за тонну.
Директор хозяйства Михаил Шуляков считает выгодным заниматься озимыми культурами, так как это позволяет снизить нагрузку во время уборочных работ и добиться высокой урожайности в оптимальные агрономические сроки. В этом году урожайность только по озимой пшенице в ФГУП «Омское» составит 40 ц с га. Озимые культуры в ФГУП «Омское» планируют убрать до конца недели.
Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, по посеву озимых культур в Омской области прогнозируется увеличение площади до 18-19 тыс. га.
«В целом, увеличение прогнозируется по ряду крупных предприятий. Хозяйства, которые считают деньги, соблюдают технологии, будут увеличивать посевы озимых культур. Возделывание озимых культур требует высокой культуры земледелия и это экономически более выгодно, поэтому сегодня многие хозяйства перешли на посевы озимой пшеницы. В тех хозяйствах, где есть семена элиты и первой репродукции, уже весь семенной материал расписан», - комментирует Николай Дрофа.
Крупное семеноводческое хозяйство Омского района ФГУП «Омское» одно из первых приступило к уборке озимой пшеницы. Общая площадь под озимые культуры составляет 300 га, из них 210 га отведены под озимую пшеницу сорта «Омская» и 90 га – под озимую рожь сорта «Сибирь».
По словам агронома ФГУП «Омское» Николая Москолеца, в этом году озимые культуры выигрывают намного больше яровых. Сегодня влажность зерна озимых составляет около 16%, что позволяет получать зерно высшего качества. Семены элиты озимой пшеницы будут стоить около 20 тыс. рублей за тонну.
Директор хозяйства Михаил Шуляков считает выгодным заниматься озимыми культурами, так как это позволяет снизить нагрузку во время уборочных работ и добиться высокой урожайности в оптимальные агрономические сроки. В этом году урожайность только по озимой пшенице в ФГУП «Омское» составит 40 ц с га. Озимые культуры в ФГУП «Омское» планируют убрать до конца недели.
Как отметил заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа, по посеву озимых культур в Омской области прогнозируется увеличение площади до 18-19 тыс. га.
«В целом, увеличение прогнозируется по ряду крупных предприятий. Хозяйства, которые считают деньги, соблюдают технологии, будут увеличивать посевы озимых культур. Возделывание озимых культур требует высокой культуры земледелия и это экономически более выгодно, поэтому сегодня многие хозяйства перешли на посевы озимой пшеницы. В тех хозяйствах, где есть семена элиты и первой репродукции, уже весь семенной материал расписан», - комментирует Николай Дрофа.
Источник: http://www.omskportal.ru