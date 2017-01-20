Учебные тревоги отработаны на крымских рыбопромысловых судах
20.01.2017, 13:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На рыбопромысловых судах, приписанных к портам Севастополь и Евпатория (Республика Крым) проведены практические мероприятия по отработке судовых учебных тревог по борьбе за живучесть судна.
Основная цель мероприятий – проверка готовности судов, а также навыков судовых экипажей к преодолению внештатных ситуаций и их последствий для обеспечения безопасности мореплавания.
Учения провели заместитель начальника Крымского отдела Азово–Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов, старший государственный инспектор Крымского отдела Управления Леонид Кус и инспектор Азово-Черноморско-Каспийского филиала Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Новик.
В учениях приняли участие более 35 человек из числа членов экипажей севастопольских судов РС «Павел Овечкин» (ИП Барило В.М) и РМС «Обь» (ООО «Южная морская компания»), а также евпаторийских РС «Ч-17-0044» и «Ловкий» (ИП Гойкалов И.Б.). Были отработаны навыки различных общесудовых учебных тревог – пожар на судне, по оставлению судна, человек за бортом.
При отработке тревоги «Пожар на судне» для устранения условного возгорания была задействована аварийная группа, которая применила порошковые и углекислотные огнетушители. При отработке общесудовой учебной тревоги «Оставление судна» были использованы средства как индивидуального, так и группового спасения.
Во время отработки всех учебных тревог по обеспечению борьбы за живучесть судна члены судовых экипажей действовали четко и слаженно.
По итогам мероприятий проведён соответствующий разбор действий экипажей с указанием замечаний и недостатков, поскольку основной причиной аварийных ситуаций, как правило, является человеческий фактор. Практическая подготовка судового персонала к реагированию на них – учения (учебные тревоги) – основное условие для успешной ликвидации возникающих нештатных и аварийных ситуаций.
Основная цель мероприятий – проверка готовности судов, а также навыков судовых экипажей к преодолению внештатных ситуаций и их последствий для обеспечения безопасности мореплавания.
Учения провели заместитель начальника Крымского отдела Азово–Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов, старший государственный инспектор Крымского отдела Управления Леонид Кус и инспектор Азово-Черноморско-Каспийского филиала Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Новик.
В учениях приняли участие более 35 человек из числа членов экипажей севастопольских судов РС «Павел Овечкин» (ИП Барило В.М) и РМС «Обь» (ООО «Южная морская компания»), а также евпаторийских РС «Ч-17-0044» и «Ловкий» (ИП Гойкалов И.Б.). Были отработаны навыки различных общесудовых учебных тревог – пожар на судне, по оставлению судна, человек за бортом.
При отработке тревоги «Пожар на судне» для устранения условного возгорания была задействована аварийная группа, которая применила порошковые и углекислотные огнетушители. При отработке общесудовой учебной тревоги «Оставление судна» были использованы средства как индивидуального, так и группового спасения.
Во время отработки всех учебных тревог по обеспечению борьбы за живучесть судна члены судовых экипажей действовали четко и слаженно.
По итогам мероприятий проведён соответствующий разбор действий экипажей с указанием замечаний и недостатков, поскольку основной причиной аварийных ситуаций, как правило, является человеческий фактор. Практическая подготовка судового персонала к реагированию на них – учения (учебные тревоги) – основное условие для успешной ликвидации возникающих нештатных и аварийных ситуаций.