Украиной заявлена полная готовность к замене ядерного топлива российской компании ТВЭЛ на топливо американской компании
26.12.2016, 16:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Украина заявила о своей готовности перехода на ядерное топливо производства американской компании "Westinghouse", тем самым полностью заменить ядерное топлива производства российской компании "ТВЭЛ".
Данная информация на прошлой неделе поступила от главы Министерства энергетики и угольной промышленности И. Насалика. Далее министр добавил, что из тринадцати поставок ядерного топлива, которые приходят на украинские атомные электростанции, четыре приходятся на американскую компанию "Westinghouse".
На данный момент в процентном соотношении ядерное топливо американской компании занимает тридцать процентов на атомном рынке Украины. Ну и в завершение господин Насалик сделал достаточно самодовольное заявление о том, что атомная энергетика страны готова перейти на топливо американской компании "Westinghouse" в полном объёме.
Следует отметить, что ещё до недавнего времени украинские атомные электростанции, главным образом, получали ядерное топливо от российской компании "ТВЭЛ".
Напоминаем, что по состоянию на сегодняшний день на Украине действуют четыре атомные электростанции, на которых эксплуатируются пятнадцать атомных энергетических блоков. Из пятнадцати работающих энергетических уже шесть переведены на альтернативное топливо, которое будет поставляться американской компанией "Westinghouse".
В июле нынешнего года был осуществлён запуск пятого энергетического блока Запорожской атомной электростанции, который, следует отметить, работает исключительно на топливе американской компании "Westinghouse".
В формате договора с компанией "Westinghouse", на американское топливо должны быть переведены также первый, второй, третий и четвёртый энергетические блоки Запорожской атомной электростанции.
Данная информация на прошлой неделе поступила от главы Министерства энергетики и угольной промышленности И. Насалика. Далее министр добавил, что из тринадцати поставок ядерного топлива, которые приходят на украинские атомные электростанции, четыре приходятся на американскую компанию "Westinghouse".
На данный момент в процентном соотношении ядерное топливо американской компании занимает тридцать процентов на атомном рынке Украины. Ну и в завершение господин Насалик сделал достаточно самодовольное заявление о том, что атомная энергетика страны готова перейти на топливо американской компании "Westinghouse" в полном объёме.
Следует отметить, что ещё до недавнего времени украинские атомные электростанции, главным образом, получали ядерное топливо от российской компании "ТВЭЛ".
Напоминаем, что по состоянию на сегодняшний день на Украине действуют четыре атомные электростанции, на которых эксплуатируются пятнадцать атомных энергетических блоков. Из пятнадцати работающих энергетических уже шесть переведены на альтернативное топливо, которое будет поставляться американской компанией "Westinghouse".
В июле нынешнего года был осуществлён запуск пятого энергетического блока Запорожской атомной электростанции, который, следует отметить, работает исключительно на топливе американской компании "Westinghouse".
В формате договора с компанией "Westinghouse", на американское топливо должны быть переведены также первый, второй, третий и четвёртый энергетические блоки Запорожской атомной электростанции.