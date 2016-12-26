Улан-Удэнский авиационный завод будет производить легкий вертолёт Ка-226Т
26.12.2016, 11:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Холдинг «Вертолёты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) создает дублирующее производство вертолёта Ка-226Т на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) в целях скорейшего выполнения межправительственного соглашения по производству и поставке Индии этого новейшего легкого вертолета. Кумертауское авиационное предприятие (КумАПП) будет работать в кооперации с У-УАЗ по проекту Ка-226Т для Индии, а также сохранит полный цикл сборки этого вертолёта для госструктур РФ, гражданских эксплуатантов и инозаказчиков.
В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолётов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта. У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолётов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии.
«Холдинг «Вертолёты России» распределил зоны ответственности между своими предприятиями, которые будут производить легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т в интересах Индии. Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции. Производство легкого вертолета Ка-226Т для российских силовых ведомств останется на Кумертауском авиационно-производственном предприятии. Кроме того, КумАПП планируется обеспечить дополнительными экспортными контрактами», - сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.
У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолётов.
«Мы очень позитивно оцениваем факт переноса производства Ка-226Т для Индии на мощности У-УАЗ, так как это загрузит завод дополнительными экспортными заказами», - сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. - Наше предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для скорейшего освоения опытного и серийного производства вертолётов Ка-226Т. Напомню, что в советское время мы изготавливали вертолёты соосной схемы – Ка-15, Ка-18 и Ка-25».
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индия о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг «Вертолеты России» организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолёта Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 единиц будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработки предприятия «Камов», входящего в холдинг «Вертолёты России», серийно изготавливается на КумАПП. Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Он может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Вертолёт имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Обладает сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолёта.
В зоне ответственности КумАПП остается производство и поставка ряда агрегатов для опытных и серийных вертолётов. В том числе, изготовление колонок и лопастей несущего винта. У-УАЗ берет на себя производство и поставку технологических комплектов для производства Ка-226Т на совместном предприятии в Индии, организацию гарантийного обслуживания вертолётов, обучение индийского летно-технического персонала в учебном авиационном центре в Улан-Удэ, а также содействие в подготовке производства комплектующих для Ка-226Т в Индии.
«Холдинг «Вертолёты России» распределил зоны ответственности между своими предприятиями, которые будут производить легкие многоцелевые вертолеты Ка-226Т в интересах Индии. Такое решение будет способствовать реализации этого приоритетного для нас проекта в установленные сроки без потери качества продукции. Производство легкого вертолета Ка-226Т для российских силовых ведомств останется на Кумертауском авиационно-производственном предприятии. Кроме того, КумАПП планируется обеспечить дополнительными экспортными контрактами», - сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Александр Михеев.
У-УАЗ уже приступил к освоению производства Ка-226Т. Всего на площадке завода планируется изготовить 60 вертолётов.
«Мы очень позитивно оцениваем факт переноса производства Ка-226Т для Индии на мощности У-УАЗ, так как это загрузит завод дополнительными экспортными заказами», - сообщил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. - Наше предприятие обладает всеми необходимыми компетенциями для скорейшего освоения опытного и серийного производства вертолётов Ка-226Т. Напомню, что в советское время мы изготавливали вертолёты соосной схемы – Ка-15, Ка-18 и Ка-25».
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Индия о сотрудничестве в области вертолетостроения было подписано в 2015 году. Согласно документу, холдинг «Вертолеты России» организует поставки в Индию и локализацию производства в этой стране российского вертолёта Ка-226Т и его модификаций в количестве 200 единиц, при этом из них не менее 140 единиц будут произведены на мощностях совместного предприятия в Индии. Соглашение также предусматривает обслуживание, эксплуатацию, ремонт вертолетов и обеспечение их технического сопровождения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т разработки предприятия «Камов», входящего в холдинг «Вертолёты России», серийно изготавливается на КумАПП. Он построен по соосной схеме несущих винтов и отличается превосходной управляемостью и энерговооруженностью. Ка-226Т оснащен современным пилотажно-навигационным оборудованием. Он может легко маневрировать в условиях плотной городской высотной застройки и в горах. Отсутствие рулевого винта и компактные габариты позволяют использовать посадочные площадки небольшого размера. Вертолёт имеет низкий уровень шума и соответствует самым современным требованиям экологичности. Обладает сменным транспортным модулем, что позволяет в короткий срок изменять функциональное назначение вертолёта.