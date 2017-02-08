"ВНИИР-Прогресс" произвёл поставку оборудования для строительства ледоколов ПАО "Газпром нефть"
08.02.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предприятие группы компаний "АБС Электро" - Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" в рамках реализации контракта с ПАО "Выборгский судостроительный завод" ("ВСЗ") осуществило поставку комплектов трансформаторов, главных распределительных щитов - ГРЩ400 и ГРЩ230, аварийных распределительных щитов (АРЩ), щитов питания с берега (ЩПБ) и центров управления электроприводами (МСС) для строительства ледокольных судов обеспечения проекта Aker Arc130A. Суда предназначены для ледокольной проводки танкеров, оказания помощи при проведении швартовных и погрузочных операций, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения и участия в операциях по ликвидации разливов нефти.
Ранее Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" уже поставлял ГРЩ 400, АРЩ и МСС. Сервисные инженеры компании также производили пуско-наладочные работы поставленного оборудования. Вся отгружённая продукция прошла проверку и получила одобрение Российского морского регистра судоходства.
Строительство ледокола осуществляется ПАО "ВСЗ" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация") по заказу ООО "Газпромнефть-Ямал" (бывшее ООО "Газпромнефть Новый порт", входит в ПАО "Газпром нефть"), занимающегося освоением Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и созданием инфраструктуры по отгрузке углеводородов на севере полуострова Ямал.
Ранее Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" уже поставлял ГРЩ 400, АРЩ и МСС. Сервисные инженеры компании также производили пуско-наладочные работы поставленного оборудования. Вся отгружённая продукция прошла проверку и получила одобрение Российского морского регистра судоходства.
Строительство ледокола осуществляется ПАО "ВСЗ" (входит в состав АО "Объединённая судостроительная корпорация") по заказу ООО "Газпромнефть-Ямал" (бывшее ООО "Газпромнефть Новый порт", входит в ПАО "Газпром нефть"), занимающегося освоением Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения и созданием инфраструктуры по отгрузке углеводородов на севере полуострова Ямал.