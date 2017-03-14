ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выручка выросла с 72 660 млн. руб. до 76 222 млн. руб. (рост 4,9%). Чистая прибыль в 2016г. увеличилась с 14 859 млн. руб. до 26 633 млн. руб. (рост в 1,8 раза).

Основным фактором, повлиявшим на рост чистой прибыли, стал рост курса доллара за 2016 год, который привёл к росту экспортной выручки в рублевом эквиваленте на 19% и снижению убытков от переоценки обязательств, выраженных в иностранной валюте. Этот же фактор повлиял на рост показателя EBITDA за отчётный период, увеличив данный показатель в 1,7 раза или на 14 953 млн. руб.

Корпорация ВСМПО-АВИСМА является одним из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области. Объём перечисленных денежных средств в 2016 году составил 7 715 млн. руб.