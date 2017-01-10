В 2016 году объём российского вылова на 5,5% превысил рекордный показатель
10.01.2017, 13:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По предварительным данным, общий вылов всех российских пользователей в 2016 году составил 4 млн 755 тыс. тонн, что на 5,5% (или на 248,8 тыс. тонн) больше рекордного уровня 2015 года.
В Дальневосточном бассейне добыто на 8% (или на 227,2 тыс. тонн) больше прошлогоднего показателя – 3 млн 114 тыс. тонн. В том числе вылов минтая вырос на 7,2% (на 116,8 тыс. тонн) и достиг 1 млн 740,6 тыс. тонн, вылов сельди увеличился на 3,4% (на 12,67 тыс. тонн) – до 398,9 тыс. тонн, трески – на 11% (на 8,76 тыс. тонн), до 87,7 тыс. тонн, крабов – на 14,3% (на 7 тыс. тонн), до 57 тыс. тонн.
Общий вылов в Северном бассейне увеличился почти на 8 тыс. тонн, или на 1,4% и составил 567 тыс. тонн. На промысле трески добыто 394,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4%, или на 15,6 тыс. тонн. Вылов пикши вырос на 26,3% (на 24 тыс. тонн) – до 115,7 тыс. тонн, камбал – на 8% или 770 тонн, до 10,4 тыс. тонн, зубатки – на 13,7% (на 0,9 тыс. тонн), до 7,6 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне добыто 103 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 5,6%, или 5,4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 2,8 тыс. тонн, или 6,13%, – до 48,5 тыс. тонн. Вылов тюльки увеличился на 0,7 тыс. тонн, или 10%, и достиг 7,61 тыс. тонн.
В Западном бассейне выловлено на 8,7%, или на 5,8 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 72,63 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 12%, или на 3,67 тыс. тонн, больше – 34 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской вырос на 16,4% (на 3,42 тыс. тонн) и достиг 24,3 тыс. тонн.
Вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне составил 68 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,4%, или на 1,65 тыс. тонн. На промысле кильки вылов увеличился почти на 5% (на 70 тонн) – до 1,5 тыс. тонн.
Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 681,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4%, или 31 тыс. тонн.
В Дальневосточном бассейне добыто на 8% (или на 227,2 тыс. тонн) больше прошлогоднего показателя – 3 млн 114 тыс. тонн. В том числе вылов минтая вырос на 7,2% (на 116,8 тыс. тонн) и достиг 1 млн 740,6 тыс. тонн, вылов сельди увеличился на 3,4% (на 12,67 тыс. тонн) – до 398,9 тыс. тонн, трески – на 11% (на 8,76 тыс. тонн), до 87,7 тыс. тонн, крабов – на 14,3% (на 7 тыс. тонн), до 57 тыс. тонн.
Общий вылов в Северном бассейне увеличился почти на 8 тыс. тонн, или на 1,4% и составил 567 тыс. тонн. На промысле трески добыто 394,2 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4%, или на 15,6 тыс. тонн. Вылов пикши вырос на 26,3% (на 24 тыс. тонн) – до 115,7 тыс. тонн, камбал – на 8% или 770 тонн, до 10,4 тыс. тонн, зубатки – на 13,7% (на 0,9 тыс. тонн), до 7,6 тыс. тонн.
В Азово-Черноморском бассейне добыто 103 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 5,6%, или 5,4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов вырос на 2,8 тыс. тонн, или 6,13%, – до 48,5 тыс. тонн. Вылов тюльки увеличился на 0,7 тыс. тонн, или 10%, и достиг 7,61 тыс. тонн.
В Западном бассейне выловлено на 8,7%, или на 5,8 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя – 72,63 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 12%, или на 3,67 тыс. тонн, больше – 34 тыс. тонн. Вылов сельди балтийской вырос на 16,4% (на 3,42 тыс. тонн) и достиг 24,3 тыс. тонн.
Вылов водных биоресурсов в Волжско-Каспийском бассейне составил 68 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 2,4%, или на 1,65 тыс. тонн. На промысле кильки вылов увеличился почти на 5% (на 70 тонн) – до 1,5 тыс. тонн.
Освоение российскими рыбопромышленниками квот вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств составил 681,4 тыс. тонн, что меньше уровня прошлого года на 4,4%, или 31 тыс. тонн.