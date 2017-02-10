В 2016 году в Москве отменили строительство 4,5 млн "квадратов" недвижимости
10.02.2017, 10:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инвестиционные контракты на строительство более 4,5 млн кв. м различной недвижимости были отменены в Москве в 2016 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Ряд ранее принятых решений пришлось отменить в связи с протестами со стороны жителей либо отрицательным влиянием этих проектов на развитие города. Например, в связи с резким ухудшением транспортной ситуации», - рассказал М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что предварительно был проведён анализ проектов. Он показал, что строительство по этим контрактам существенно ухудшило бы градостроительную ситуацию, осложнило транспортную обстановку или вызывало бы массовое недовольство жителей.
М. Хуснуллин напомнил, что всего за годы работы Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы было отменено строительство более 31 млн «квадратов» недвижимости.
«В то же время только за прошлый год на ГЗК было принято решение о строительстве объектов общей площадью 25 млн кв. метров. В целом за последние шесть лет принято градостроительных решений о дальнейшей реализации проектов на 186 млн кв. метров», - добавил М. Хуснуллин.
По его словам, принятие таких решений дает уверенность в стабильности рынка недвижимости на ближайшие годы.
Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции зданий, сохранения объектов культурного наследия и др.
Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Ряд ранее принятых решений пришлось отменить в связи с протестами со стороны жителей либо отрицательным влиянием этих проектов на развитие города. Например, в связи с резким ухудшением транспортной ситуации», - рассказал М. Хуснуллин.
Заммэра отметил, что предварительно был проведён анализ проектов. Он показал, что строительство по этим контрактам существенно ухудшило бы градостроительную ситуацию, осложнило транспортную обстановку или вызывало бы массовое недовольство жителей.
М. Хуснуллин напомнил, что всего за годы работы Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы было отменено строительство более 31 млн «квадратов» недвижимости.
«В то же время только за прошлый год на ГЗК было принято решение о строительстве объектов общей площадью 25 млн кв. метров. В целом за последние шесть лет принято градостроительных решений о дальнейшей реализации проектов на 186 млн кв. метров», - добавил М. Хуснуллин.
По его словам, принятие таких решений дает уверенность в стабильности рынка недвижимости на ближайшие годы.
Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Её основная задача - оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции зданий, сохранения объектов культурного наследия и др.
Из-за большого числа обращений часть полномочий ГЗК делегирована рабочим группам. В Стройкомплексе Москвы рабочую группу возглавляет заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.