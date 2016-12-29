В 2017 году в Москве построят более 50 спортивных объектов
29.12.2016, 14:53
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2018 году Москва готовится к принятию масштабного события в мире спорта – Чемпионата мира по футболу.
Для обеспечения города необходимой инфраструктурой в городе масштабно ведётся реконструкция и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заместителя Мэра, в 2017 году предстоит большой объём строительства объектов спорта.
"В 2017 году планируется построить 52 спортивных объектов. Главным открытием следующего года станет стадион "Лужники". Сейчас на арене практически полностью завершены строительные работы", - подчеркнул глава Стройкомплекса.
Для обеспечения города необходимой инфраструктурой в городе масштабно ведётся реконструкция и строительство спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По словам заместителя Мэра, в 2017 году предстоит большой объём строительства объектов спорта.
"В 2017 году планируется построить 52 спортивных объектов. Главным открытием следующего года станет стадион "Лужники". Сейчас на арене практически полностью завершены строительные работы", - подчеркнул глава Стройкомплекса.