В "АФ Ватан" Арского муниципального района РТ идет ремонт сельскохозяйственной техники
05.01.2017, 14:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ООО "АФ Ватан" Арского муниципального района РТ приступили к ремонту сельскохозяйственной техники и других агрегатов в октябре прошлого года.
"В хозяйстве насчитывается 34 трактора, 18 автомашин. На сегодняшний день 14 единиц техники задействовано в уборке навоза из ферм, раздаче кормов для скота, очистке дорог, – рассказал главный инженер Рамиль Гилмуллин. – У нас трудятся опытные механизаторы, которые успешно работают и на комбайне, и на тракторе. Сейчас они заняты подготовкой техники к весенне-полевым работам".
Для ремонта техники в ООО "АФ Ватан" задействованы 3 бригады. В мехмастерских хозяйства созданы все условия для эффективной работы, имеется необходимое оборудование. Здесь уже отремонтированы посевной комплекс, сеялки, культиваторы и бороновальные агрегаты.
"В хозяйстве насчитывается 34 трактора, 18 автомашин. На сегодняшний день 14 единиц техники задействовано в уборке навоза из ферм, раздаче кормов для скота, очистке дорог, – рассказал главный инженер Рамиль Гилмуллин. – У нас трудятся опытные механизаторы, которые успешно работают и на комбайне, и на тракторе. Сейчас они заняты подготовкой техники к весенне-полевым работам".
Для ремонта техники в ООО "АФ Ватан" задействованы 3 бригады. В мехмастерских хозяйства созданы все условия для эффективной работы, имеется необходимое оборудование. Здесь уже отремонтированы посевной комплекс, сеялки, культиваторы и бороновальные агрегаты.