В Астраханской области заканчивается сезон охоты на пернатую дичь
21.12.2016, 14:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Астраханской области 31 декабря 2016 года заканчивается сезон охоты на водоплавающую дичь, фазанов и куропаток.
Региональная служба природопользования и охраны окружающей среды напоминает, что сведения о добыче охотничьих ресурсов и их количестве необходимо предоставить по месту получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов до 20 января 2017 года.
Охота на зайца-русака продлится до 31 января 2017 года, сведения о добыче необходимо предоставить не позднее 20 февраля 2017 года.
На лисицу, енотовидную собаку, волка и шакала можно охотиться до 28 февраля 2017 года, сведения о добытых охотничьих ресурсах следует предоставить до 20 марта 2017 года.
Охота вне сроков запрещена и влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Контрольно-надзорные рейды, регулярно проводимые в регионе, будут продолжены и в новогодние праздники.
Региональная служба природопользования и охраны окружающей среды напоминает, что сведения о добыче охотничьих ресурсов и их количестве необходимо предоставить по месту получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов до 20 января 2017 года.
Охота на зайца-русака продлится до 31 января 2017 года, сведения о добыче необходимо предоставить не позднее 20 февраля 2017 года.
На лисицу, енотовидную собаку, волка и шакала можно охотиться до 28 февраля 2017 года, сведения о добытых охотничьих ресурсах следует предоставить до 20 марта 2017 года.
Охота вне сроков запрещена и влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. Контрольно-надзорные рейды, регулярно проводимые в регионе, будут продолжены и в новогодние праздники.