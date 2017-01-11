В Дагестане планируется увеличить на 3,2% производство продукции сельского хозяйства в 2017 году
11.01.2017, 10:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В текущем году в соответствии с Госпрограммой Республики Дагестан планируется на 3,2% увеличить производство продукции сельского хозяйства. В частности, ожидается увеличение объёмов производства продукции растениеводства и животноводства на 105% и 101,7%, соответственно.
Так, в 2017 году намечено произвести 345 тыс. тонн зерна, 400 тыс. тонн картофеля, 1 млн. 398 тыс. тонн овощей, 8,3 тыс. тонн подсолнечника, 170 тыс. тонн плодов, 14,4 тыс. тонн шерсти, 258 млн. штук яиц, 833 тыс. тонн молока, 227 тыс. тонн мяса птицы и скота.
Кроме того, в этом году планируется побить прошлогодний рекорд по производству винограда, который составил свыше 147 тыс. тонн.
Что касается консервной промышленности, то в этом году регион планирует произвести около 46 млн. условных банок консервов.
Так, в 2017 году намечено произвести 345 тыс. тонн зерна, 400 тыс. тонн картофеля, 1 млн. 398 тыс. тонн овощей, 8,3 тыс. тонн подсолнечника, 170 тыс. тонн плодов, 14,4 тыс. тонн шерсти, 258 млн. штук яиц, 833 тыс. тонн молока, 227 тыс. тонн мяса птицы и скота.
Кроме того, в этом году планируется побить прошлогодний рекорд по производству винограда, который составил свыше 147 тыс. тонн.
Что касается консервной промышленности, то в этом году регион планирует произвести около 46 млн. условных банок консервов.