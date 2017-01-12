В Дагестане за 2016 год произведено почти 850 тыс. тонн молока
12.01.2017, 10:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года по всем категориям хозяйствования в Дагестане произвели 843,5 тыс. тонн молока. Средний показатель надоя молока на одну корову составляет 1 тыс. 925 кг.
Из общего количества произведённого молока на переработку направлено 97 тыс. 336 тонн молока (11,5%). В результате этого выработано 520 тонн масла сливочного, 2 тыс. 900 тонн сыра и продуктов сырных, 28 тыс. 400 тонн цельномолочной продукции и 5 тыс. 600 тонн сыра и творога.
В настоящее время основным поставщиком молочной продукции в республике является ОАО "Кизлярагрокомплекс", продукция которого под торговой маркой "Дарман" востребована не только на внутреннем рынке республики, но и за её пределами. Хорошие результаты показывает и другое предприятие – ООО "Амир-С", которое обеспечивает ежегодный прирост производства молочной продукции.
Из общего количества произведённого молока на переработку направлено 97 тыс. 336 тонн молока (11,5%). В результате этого выработано 520 тонн масла сливочного, 2 тыс. 900 тонн сыра и продуктов сырных, 28 тыс. 400 тонн цельномолочной продукции и 5 тыс. 600 тонн сыра и творога.
В настоящее время основным поставщиком молочной продукции в республике является ОАО "Кизлярагрокомплекс", продукция которого под торговой маркой "Дарман" востребована не только на внутреннем рынке республики, но и за её пределами. Хорошие результаты показывает и другое предприятие – ООО "Амир-С", которое обеспечивает ежегодный прирост производства молочной продукции.