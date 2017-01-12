В Дагестане за минувший год введены в эксплуатацию тепличные комплексы площадью свыше 40 га
12.01.2017, 10:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках реализации программы импортозамещения в 2016 году в Дагестане ввели в эксплуатацию тепличные комплексы на площади 40,7 га.
В их числе ООО "Югагрохолдинг" (Кумторкалинский район) – 5,5 га, СПК "Колхоз "Дагагротех" (Карабудахкентский район) – 4,2 га, ООО "Агромир" (г. Махачкала, п. Ленинкент) – 6 га и другие.
За последние годы в регионе развитие овощеводства закрытого грунта, которое представлено крупными тепличными комплексами и малогабаритными теплицами, приобретает широкую популярность. Предполагается, что строительство теплиц позволит существенно повысить обеспеченность населения республики в плодоовощной продукции собственного производства. Так, к концу 2016 года общая площадь тепличных комплексов в республике составила более 180 га. По предварительной информации, ожидаемый сбор овощей защищенного грунта составит более 18 тыс. тонн.
При этом до сих пор остаются актуальными вопросы развития логистической системы в отрасли и строительстве специализированных объектов для краткосрочного и длительного хранения овощей, плодов и винограда, а также вопросы их поставки населению и за пределы республики в межсезонье.
Имеющиеся в Дагестане мощности позволяют обеспечить краткосрочное хранение овощей, плодов и винограда общим объёмом не более 20 тыс. тонн, недостаточно развита инфраструктура этого направления: специальная фасовка, упаковка, тара, доставка и другие.
В их числе ООО "Югагрохолдинг" (Кумторкалинский район) – 5,5 га, СПК "Колхоз "Дагагротех" (Карабудахкентский район) – 4,2 га, ООО "Агромир" (г. Махачкала, п. Ленинкент) – 6 га и другие.
За последние годы в регионе развитие овощеводства закрытого грунта, которое представлено крупными тепличными комплексами и малогабаритными теплицами, приобретает широкую популярность. Предполагается, что строительство теплиц позволит существенно повысить обеспеченность населения республики в плодоовощной продукции собственного производства. Так, к концу 2016 года общая площадь тепличных комплексов в республике составила более 180 га. По предварительной информации, ожидаемый сбор овощей защищенного грунта составит более 18 тыс. тонн.
При этом до сих пор остаются актуальными вопросы развития логистической системы в отрасли и строительстве специализированных объектов для краткосрочного и длительного хранения овощей, плодов и винограда, а также вопросы их поставки населению и за пределы республики в межсезонье.
Имеющиеся в Дагестане мощности позволяют обеспечить краткосрочное хранение овощей, плодов и винограда общим объёмом не более 20 тыс. тонн, недостаточно развита инфраструктура этого направления: специальная фасовка, упаковка, тара, доставка и другие.