ОРЕАНДА-НОВОСТИ Новую канатную дорогу в Геленджике планируют построить уже в этом году. Соответствующий протокол в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписали вице-губернатор Краснодарского края Сергей Усенко, мэр Геленджика Виктор Хрестин и директор ООО «Сафари-тур» Давид Попиашвили.



Проект предполагает создание пассажирской подвесной канатной дороги от геленджикского «Сафари парка» до набережной в районе санатория «Солнечный берег» с промежуточной станцией на территории «G-Парка». Протяжённость этой воздушной трассы, аналогов которой нет в России, составит 1100 метров. За час до 500 человек смогут совершить по ней путешествие на лучшие обзорные точки курорта, которые находятся в живописном горном массиве Маркотхского хребта.



Как сообщил директор компании-инвестора Давид Попиашвили, общая стоимость проекта составит порядка 200 млн. руб.