ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Седан LADA Vesta с сегодняшнего дня доступен в продаже на рынке Германии. Немецким покупателям новинку будут предлагать с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. Поставляемые в Европу машины соответствуют нормам токсичности Евро-6, от версий для внутреннего рынка они отличаются калибровками блока управления и системой бортовой диагностики, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Цены на LADA Vesta в Германии начинаются с 12490 евро. В комплектацию входят кондиционер, 16-дюймовые легкосплавные колеса, датчики света и дождя, аудиосистема, круиз-контроль, мультифункциональный руль и парктроник. При этом добавлены боковые подушки безопасности, которые в России устанавливаются в версии Luxe, и датчики давления в шинах, которые по закону обязательны для Европы.



Версия «Люкс» будет стоить 13490 евро, у неё есть климат-контроль, обогрев лобового стекла и мультимедиасистема с семидюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида.