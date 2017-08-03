В I полугодии 2017 года продажи фургонов и микроавтобусов "ГАЗель Next" выросли в 2,5 раза
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» по итогам первого полугодия 2017 года реализовала в России 25053 лёгких коммерческих автомобиля, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате марка «ГАЗ» заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а её рыночная доля составила 3,5%.
В первой половине года наблюдался заметный рост продаж фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next» (рост почти в 2,5 раза), а также рост продаж бортовых моделей «ГАЗель Next» и спецтехники на их базе (на 15%). Также заметно быстрее рынка росли продажи полноприводной модели «Соболь 4х4» – на 10%.