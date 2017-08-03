ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Группа ГАЗ» по итогам первого полугодия 2017 года реализовала в России 25053 лёгких коммерческих автомобиля, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате марка «ГАЗ» заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а её рыночная доля составила 3,5%.