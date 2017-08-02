ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Власти Индии выступили с инициативой о запрете в этой стране беспилотного транспорта. Как заявил министр транспорта Нитин Гадкари, автономные технологии могут оставить без работы тысячи человек в Индии. В стране где вопрос безработицы стоит очень остро, внедрение таких технологий, по мнению чиновника, недопустимо.

«Мы не допустим, чтобы в Индии водители лишились работы. Для меня этой очень важный вопрос. В стране не должны появляться технологии, оставляющие людей безработными», – заявил Нитин Гадкари.

Он добавил, что на данный момент Индия нуждается 22 тыс. новых водителей коммерческого транспорта, и это число, как ожидается, будет расти в ближайшие годы. Вместо разработок автономных технологий, власти страны собираются инвестировать средства в обучение профессиональных водителей.

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