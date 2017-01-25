ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за 2016 год составил 881,5 тыс. кв. м., или 103,7% от установленного плана. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Строительными организациями введено 568,8 тыс. кв. м (64%), индивидуальными застройщиками – 312,7 тыс. кв. м. (36%).

Ввод жилья в эксплуатацию осуществлялся практически во всех городских округах и муниципальных районах области. Более 80% (707,6 тыс. кв. м) от общего объёма введено на территориях пяти муниципальных образований: города Иркутск и Братск, Ангарский городской округ, Иркутский и Шелеховский районы. Администрациями этих муниципалитетов в полном объёме достигнуты установленные плановые значения по вводу жилья.