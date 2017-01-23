В Ивановской области производство молока выросло на 4% в 2016 году
23.01.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в сельскохозяйственных предприятиях Ивановской области произведено более 121 тыс. тонн молока, что составляет 104% к уровню прошлого года, сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия области. Продуктивность дойного стада за год составила 5660 кг. Это выше прошлогоднего результата на 266 кг.
Наибольший показатель валового производства молока достигнут животноводами Гаврилово-Посадского (порядка 26 тыс. тонн), Родниковского (более 18 тыс. тонн) и Шуйского (свыше 18 тыс. тонн.) районов.
Продуктивность свыше 7,1 тыс. кг молока на корову получена в хозяйствах Гаврилово-Посадского района (рост к 2015 году более 550 кг), свыше 6 тыс. кг – в Савинского района (рост порядка 370 кг), Шуйского района – 6,5 тыс. кг (рост 136 кг), Ильинского района – 6,3 тыс. кг (рост 750 кг). В Родниковском, Ивановском, Фурмановском, Палехском, Верхнеландеховском, Пучежском, Юрьевецком районах продуктивность коров превысила 5 тыс. кг.
Среди сельхозпредприятий региона в лидерах по производству молока в 2016 году (13,6 тыс. тонн) оказался Племзавод им. Дзержинского Гаврилово-Посадского района. Продуктивность на одну корову составила рекордные 9,1 тыс. кг (рост 270 кг к уровню 2015 года).
Как отметили в профильном департаменте, увеличение надоев связано с модернизацией производства в ведущих хозяйствах области и укреплением кормовой базы. Важную роль также сыграло своевременное доведение господдержки до сельхозпредприятий региона. "В 2016 году хозяйства региона получили необходимые средства до начала посевной", – уточнила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.
Наибольший показатель валового производства молока достигнут животноводами Гаврилово-Посадского (порядка 26 тыс. тонн), Родниковского (более 18 тыс. тонн) и Шуйского (свыше 18 тыс. тонн.) районов.
Продуктивность свыше 7,1 тыс. кг молока на корову получена в хозяйствах Гаврилово-Посадского района (рост к 2015 году более 550 кг), свыше 6 тыс. кг – в Савинского района (рост порядка 370 кг), Шуйского района – 6,5 тыс. кг (рост 136 кг), Ильинского района – 6,3 тыс. кг (рост 750 кг). В Родниковском, Ивановском, Фурмановском, Палехском, Верхнеландеховском, Пучежском, Юрьевецком районах продуктивность коров превысила 5 тыс. кг.
Среди сельхозпредприятий региона в лидерах по производству молока в 2016 году (13,6 тыс. тонн) оказался Племзавод им. Дзержинского Гаврилово-Посадского района. Продуктивность на одну корову составила рекордные 9,1 тыс. кг (рост 270 кг к уровню 2015 года).
Как отметили в профильном департаменте, увеличение надоев связано с модернизацией производства в ведущих хозяйствах области и укреплением кормовой базы. Важную роль также сыграло своевременное доведение господдержки до сельхозпредприятий региона. "В 2016 году хозяйства региона получили необходимые средства до начала посевной", – уточнила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.