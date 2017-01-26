ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам 2016 года в Казахстане выпущено 11047 автомобилей всех типов, что на 26% ниже результата годичной давности. Производство легковых машин при этом сократилось на 32,6% до 8397 единиц. Выпуск грузовых автомобилей на казахстанских предприятиях по итогам 2016 года вырос на 22,5% и достиг 1892 штук, автобусной техники - на 22,7% до 362 машин.

Как сообщает пресс-служба Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», основным фактором сокращения производственных показателей автопрома в 2015 - 2016 гг. стал резкий спад рыночной активности. Тем не менее динамика второй половины 2016 года свидетельствуют о планомерном оздоровлении отрасли. Спад совокупных показателей производства замедлился с 56% в январе - июне 2016 года до 26% по результатам 12 месяцев.