В Липецкой области достигнут рекордный объём выработки сахара
По объёмам производства сахара Липецкая область входит в тройку российских регионов-лидеров вместе с Краснодарским краем и Воронежской областью.
К концу января 2017 года на пяти перерабатывающих предприятиях переработка сахарной свёклы завершена. Сезон сахароварения продолжается на Елецком сахарном заводе, который планирует завершить работу в середине марта. К этому времени общий объём выработки свекловичного сахара в регионе достигнет 700 тыс. тонн.
Выращивание сахарной свёклы - стратегическое направление развития агропромышленного комплекса Липецкой области. Применение самых передовых технологий позволило липецким аграриям в 2016 году собрать свыше 5 млн. 150 тыс. тонн сахарной свёклы, что стало абсолютным рекордом. Переработку такого большого урожая обеспечивают модернизированные сахарные заводы. Так, благодаря инвестициям мощность завода "Агроснабсахар" группы компаний "ТРИО" в Ельце возросла больше чем в два раза. "Для Липецкой области, которая последовательно реализует курс Президента России на импортозамещение, это означает новые возможности увеличения производства сахарной свёклы - до шести миллионов тонн", - считает глава региона Олег Королёв.