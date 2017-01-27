ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Лучший результат за всю историю производства сахара достигнут на сегодняшний день в Липецкой области. По сведениям регионального управления сельского хозяйства, переработано 4 млн. 931 тыс. тонн сахарной свёклы, выработано почти 670 тыс. тонн свекловичного сахара. Из них по итогам 2016 года - 655,6 тыс. тонн. Такой результат превышает итоги 2015 года, когда из сахарной свёклы было получено 632,8 тыс. тонн сладкой продукции.

По объёмам производства сахара Липецкая область входит в тройку российских регионов-лидеров вместе с Краснодарским краем и Воронежской областью.

К концу января 2017 года на пяти перерабатывающих предприятиях переработка сахарной свёклы завершена. Сезон сахароварения продолжается на Елецком сахарном заводе, который планирует завершить работу в середине марта. К этому времени общий объём выработки свекловичного сахара в регионе достигнет 700 тыс. тонн.

Выращивание сахарной свёклы - стратегическое направление развития агропромышленного комплекса Липецкой области. Применение самых передовых технологий позволило липецким аграриям в 2016 году собрать свыше 5 млн. 150 тыс. тонн сахарной свёклы, что стало абсолютным рекордом. Переработку такого большого урожая обеспечивают модернизированные сахарные заводы. Так, благодаря инвестициям мощность завода "Агроснабсахар" группы компаний "ТРИО" в Ельце возросла больше чем в два раза. "Для Липецкой области, которая последовательно реализует курс Президента России на импортозамещение, это означает новые возможности увеличения производства сахарной свёклы - до шести миллионов тонн", - считает глава региона Олег Королёв.