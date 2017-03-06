В "Лужниках" начали работы по созданию архитектурной подсветки фасада стадиона
06.03.2017, 20:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Большую спортивную арену "Лужников" планируется ввести в эксплуатацию до конца второго квартала 2017 года. Сейчас строители приступили к устройству архитектурной подсветки фасада здания.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, основные строительные работы уже завершены, игровое поле футбольной арены хорошо пережило зиму, трава проросла на 15–17 сантиметров. Сейчас на стадионе идёт монтаж лифтов, ограждений, лестниц и трибун.
Ранее заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что с апреля в "Лужниках" начнётся благоустройство территории.
В начале марта на территории спорткомплекса были введены в эксплуатацию первые объекты к ЧМ-2018 - аккредитационный центр и павильон входного контроля.
В 2018 году в "Лужниках" пройдут церемония открытия чемпионата мира по футболу, первый матч, один из полуфиналов и финал турнира.
По словам руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарёва, основные строительные работы уже завершены, игровое поле футбольной арены хорошо пережило зиму, трава проросла на 15–17 сантиметров. Сейчас на стадионе идёт монтаж лифтов, ограждений, лестниц и трибун.
Ранее заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что с апреля в "Лужниках" начнётся благоустройство территории.
В начале марта на территории спорткомплекса были введены в эксплуатацию первые объекты к ЧМ-2018 - аккредитационный центр и павильон входного контроля.
В 2018 году в "Лужниках" пройдут церемония открытия чемпионата мира по футболу, первый матч, один из полуфиналов и финал турнира.