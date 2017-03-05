В "Лужниках" ввели в эксплуатацию входные павильоны и аккредитационный центр
05.03.2017, 08:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В комплексе "Лужники" ввели в эксплуатацию входные павильоны и аккредитационный центр. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Cами "Лужники" сейчас проверяет комиссия Стройнадзора, идёт уже приёмка. Это обычная рабочая практика. Я думаю, что в ближайший месяц эта работа будет завершена", - сообщил заммэра.
Большая спортивная арена "Лужников" примет матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
После реконструкции стадион будет вмещать до 81 тысячи болельщиков вместо 78 тысяч. На нём появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля. Здесь также установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.
"Cами "Лужники" сейчас проверяет комиссия Стройнадзора, идёт уже приёмка. Это обычная рабочая практика. Я думаю, что в ближайший месяц эта работа будет завершена", - сообщил заммэра.
Большая спортивная арена "Лужников" примет матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.
После реконструкции стадион будет вмещать до 81 тысячи болельщиков вместо 78 тысяч. На нём появится единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля. Здесь также установят два больших видеоэкрана для просмотра матчей.