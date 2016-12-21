В Московском готовится к вводу свыше 150 тыс. кв. метров жилья
21.12.2016, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца 2016 года в городе Московский (Новомосковский административный округ Москвы) в рамках строительства города-парка планируется ввести в эксплуатацию 9 жилых домов, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Общая площадь сдаваемых новостроек – 157,6 тыс. кв. м. Мосгосстройнадзором проведена итоговая проверка, оформляются документы на ввод объектов в эксплуатацию.
В состав первых двух микрорайонов города-парка входят 46 домов серии П-111М, П-44, КОПЭ и ряд объектов социальной инфраструктуры. В рамках всего проекта планируется возвести более 60 домов.
С начала застройки уже введено 36 жилых домов, две школы и три детских сада. В настоящее время ведется строительство еще одной школы и двух детских садов, которые планируется сдать к началу нового 2017/18 учебного года.
Общая площадь сдаваемых новостроек – 157,6 тыс. кв. м. Мосгосстройнадзором проведена итоговая проверка, оформляются документы на ввод объектов в эксплуатацию.
В состав первых двух микрорайонов города-парка входят 46 домов серии П-111М, П-44, КОПЭ и ряд объектов социальной инфраструктуры. В рамках всего проекта планируется возвести более 60 домов.
С начала застройки уже введено 36 жилых домов, две школы и три детских сада. В настоящее время ведется строительство еще одной школы и двух детских садов, которые планируется сдать к началу нового 2017/18 учебного года.