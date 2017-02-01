В Москве проходит Всероссийское агрономическое совещание
01.02.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 700 агрономов из всех регионов России собрались 1 февраля в большом зале павильона № 75 на ВДНХ в Москве, где в рамках деловой программы XXII выставки «MVC: Зерно – Комбикорма – Ветеринария - 2017» Минсельхоз проводит Всероссийское агрономическое совещание.
Участники совещания обсудят итоги работы отрасли растениеводства в прошлом году и подготовку к проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2017 году, вопросы государственной поддержки растениеводства, развития информационных систем в АПК, кредитования сезонных полевых работ и другие важные темы для развития сельского хозяйства страны.
С основным докладом «Итоги работы отрасли растениеводства в 2016 году, задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и о мерах по подготовке и организованному проведению в 2017 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ» выступит директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России П. А. Чекмарев.
Участники совещания обсудят итоги работы отрасли растениеводства в прошлом году и подготовку к проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2017 году, вопросы государственной поддержки растениеводства, развития информационных систем в АПК, кредитования сезонных полевых работ и другие важные темы для развития сельского хозяйства страны.
С основным докладом «Итоги работы отрасли растениеводства в 2016 году, задачи по реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, и о мерах по подготовке и организованному проведению в 2017 году сезонных полевых сельскохозяйственных работ» выступит директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России П. А. Чекмарев.