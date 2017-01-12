В Мурманске обсудили вопросы безопасности мореплавания
12.01.2017, 15:26
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 января 2017 года состоялось собрание Союза рыбопромышленников Севера города Мурманска. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено безопасности мореплавания.
В дискуссии «Промысловый час» приняли участие заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Артем Дадабаев, заместитель начальника ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Сергей Синцов, начальник Северо-Западного филиала освидетельствования на соответствие требованиям Международного Кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Михаил Якушик, заместитель капитана морского порта Мурманск Сергей Ферапонтов и представители судовладельцев, не входящих в состав Союза рыбопромышленников Севера.
Одной из важнейших тем в повестке дня стало обсуждение ситуации с рыболовным судном «Монни».
До сведения судовладельцев была доведена информация о необходимости усиления контроля за работой флота, особенно маломерного в осенне-зимний период. Представителям судовладельцев предписано повысить тщательность проверок судов, стоящих в порту и в море, уделять особое внимание состоянию околочного инструмента, производить контрольный расчет остойчивости с учетом обледенения, обеспечивать личный контроль капитана за размещением груза и рыбопродукции. Для маломерного флота было предложено исключить одиночное плавание и ведение промысла. Также было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о дипломировании комсостава судов маломерного флота.
В дискуссии «Промысловый час» приняли участие заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Артем Дадабаев, заместитель начальника ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Сергей Синцов, начальник Северо-Западного филиала освидетельствования на соответствие требованиям Международного Кодекса по управлению безопасностью (МКУБ) Михаил Якушик, заместитель капитана морского порта Мурманск Сергей Ферапонтов и представители судовладельцев, не входящих в состав Союза рыбопромышленников Севера.
Одной из важнейших тем в повестке дня стало обсуждение ситуации с рыболовным судном «Монни».
До сведения судовладельцев была доведена информация о необходимости усиления контроля за работой флота, особенно маломерного в осенне-зимний период. Представителям судовладельцев предписано повысить тщательность проверок судов, стоящих в порту и в море, уделять особое внимание состоянию околочного инструмента, производить контрольный расчет остойчивости с учетом обледенения, обеспечивать личный контроль капитана за размещением груза и рыбопродукции. Для маломерного флота было предложено исключить одиночное плавание и ведение промысла. Также было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о дипломировании комсостава судов маломерного флота.