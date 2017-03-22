ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На совместном российско-американском предприятии «Камминз Кама» в Набережных Челнах 21 марта запущена новая сборочная линия двигателей Cummins серии L.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, серия ISLe при массе чуть более 700 кг предназначена для применения на грузовых автомобилях и средних тягачах, эксплуатируемых в российских условиях, и обеспечивает максимальный уровень крутящего момента для двигателей такой размерности. Это семейство уже нашло свое применение на тяжёлых грузовиках и шасси КАМАЗ-6520, спецтехнике производства «РИАТ», а уже локализованная версия в перспективе будет устанавливаться и на сельскохозяйственную и внедорожную технику других российских производителей: комбайны «Ростсельмаш», бульдозеры «Четра» и т.д. Промышленные модификации серии L будут представлять собой механическую и электронную версии мотора для разных уровней сертификации.

Отметим, что в производственную программу «Камминз Кама» традиционно входят два семейства двигателей. Львиную долю – порядка 80% – составляют рядные «шестерки» Cummins ISBe 6.7 мощностью до 300 л.с. Эти агрегаты применяются на средних и тяжелых грузовиках «КАМАЗ», а также на автобусах «НЕФАЗ». Остальной объем выпуска приходится на дизельные «четверки» Cummins ISBe 4.5, представленные в диапазоне мощности от 140 до 185 л.с. При этом оба семейства двигателей предлагаются в вариантах как четвёртого, так и пятого экологического класса.