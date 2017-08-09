В Нижегородской области открыто производство уникального для России молочного продукта
09.08.2017, 13:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 8 августа 2017 года в Нижегородской области на молочном комбинате «Нижегородский» (входит в состав АО «Вимм-Билль-Данн») стартовало производство уникального для России молочного продукта – детской ряженки «Агуша». В мероприятии приняла участие министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова.
«Для правительства Нижегородской области важна поддержка инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, ведь от этого зависит доступность продуктов питания для нижегородцев», - заявила Екатерина Пивоварова.
По словам директора молочного комбината «Нижегородский» Максима Ломоносова, детская ряженка - это «уникальный для российского рынка продукт». «Детская ряженка адаптирована для детей раннего возраста: специально подобрана рецептура», - отметил Максим Ломоносов. Как сообщили на предприятии, ряженка предназначена для питания детей с 12 месяцев, выпускается в пластиковых бутылочках по 200 граммов, и представлена двумя вкусами: классическим сладким и клубничным с натуральными ягодами.
«Запуск производства детской ряженки – важное событие для нас. Компания PepsiCo стала первой, выпустившей традиционный русский продукт - ряженку - специально для детского питания. Особенно приятно, что произошло это на нашем предприятии в Нижнем Новгороде. Это стало возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта на нашем заводе при поддержке Правительства Нижегородской области», - отметил директор нижегородского филиала PepsiCo Андрей Краснов.
Ряженка «Агуша» будет производиться на новом оборудовании, которое было установлено на заводе в 2016 году в рамках проекта по расширению производства детского питания в регионе. В ходе реализации всего проекта, который занял почти три года и был завершен в марте 2017 года, было установлено пять новых высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.
По словам Максима Ломоносова, одним из решающих факторов, повлиявших на решение компании расширить производство молочных продуктов в Нижегородской области, стало наличие большого количества качественных, хороших производителей молока в регионе.
По данным регионального минсельхоза, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% в 2009 году до 98% по итогам 2016 года.
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, «сейчас задачи одни – дальше продолжать работу программ поддержки животноводства, чтобы оставшиеся хозяйства тоже получили такие современные животноводческие комплексы, не только на 400 голов, но и на 800, и на 1200. В частности, сейчас мы ведем переговоры о строительстве крупнейшего комплекса на 2 400 голов. В регионе необходимо наращивать поголовье скота, улучшать продуктивность дойного стада».
«Важно, что реконструкция животноводческих комплексов позволяет улучшить условия труда в хозяйствах области, где работают тысячи жителей районов нашего региона, - отметил губернатор. - Именно это и было одной из основных наших задач по модернизации животноводства. В обновленных комплексах устанавливается современное оборудование, позволяющее облегчить труд, повысить продуктивность, а значит, и доходы хозяйств».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).
«Для правительства Нижегородской области важна поддержка инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, ведь от этого зависит доступность продуктов питания для нижегородцев», - заявила Екатерина Пивоварова.
По словам директора молочного комбината «Нижегородский» Максима Ломоносова, детская ряженка - это «уникальный для российского рынка продукт». «Детская ряженка адаптирована для детей раннего возраста: специально подобрана рецептура», - отметил Максим Ломоносов. Как сообщили на предприятии, ряженка предназначена для питания детей с 12 месяцев, выпускается в пластиковых бутылочках по 200 граммов, и представлена двумя вкусами: классическим сладким и клубничным с натуральными ягодами.
«Запуск производства детской ряженки – важное событие для нас. Компания PepsiCo стала первой, выпустившей традиционный русский продукт - ряженку - специально для детского питания. Особенно приятно, что произошло это на нашем предприятии в Нижнем Новгороде. Это стало возможным благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта на нашем заводе при поддержке Правительства Нижегородской области», - отметил директор нижегородского филиала PepsiCo Андрей Краснов.
Ряженка «Агуша» будет производиться на новом оборудовании, которое было установлено на заводе в 2016 году в рамках проекта по расширению производства детского питания в регионе. В ходе реализации всего проекта, который занял почти три года и был завершен в марте 2017 года, было установлено пять новых высокотехнологичных производственных линий и создано более 40 рабочих мест.
По словам Максима Ломоносова, одним из решающих факторов, повлиявших на решение компании расширить производство молочных продуктов в Нижегородской области, стало наличие большого количества качественных, хороших производителей молока в регионе.
По данным регионального минсельхоза, за последние 7 лет в хозяйствах региона доля молока первого и высшего сорта увеличилась почти в полтора раза - с 60% в 2009 году до 98% по итогам 2016 года.
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, «сейчас задачи одни – дальше продолжать работу программ поддержки животноводства, чтобы оставшиеся хозяйства тоже получили такие современные животноводческие комплексы, не только на 400 голов, но и на 800, и на 1200. В частности, сейчас мы ведем переговоры о строительстве крупнейшего комплекса на 2 400 голов. В регионе необходимо наращивать поголовье скота, улучшать продуктивность дойного стада».
«Важно, что реконструкция животноводческих комплексов позволяет улучшить условия труда в хозяйствах области, где работают тысячи жителей районов нашего региона, - отметил губернатор. - Именно это и было одной из основных наших задач по модернизации животноводства. В обновленных комплексах устанавливается современное оборудование, позволяющее облегчить труд, повысить продуктивность, а значит, и доходы хозяйств».
Напомним, в 2009 году губернатор Валерий Шанцев утвердил программу адресной поддержки сельхозпроизводителей, в частности, стимулирующего субсидирования животноводства.
По информации регионального минсельхоза, за период реализации программы обеспечены строительство, реконструкция и модернизация более 500 объектов. Также переведено на современные условия содержания 82 тысячи голов скота; сохранены и улучшены условия труда работников более чем в 250 населённых пунктах; повышено качество реализованного молока – удельный вес молока первого и высшего сорта составил 98%; удельный вес племенного скота в общем поголовье составил почти 23%, что в 1,5 раза выше среднероссийского уровня (16%).
Источник: https://government-nnov.ru