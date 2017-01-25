ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рыбохозяйственный оборот Новосибирской области планируется ввести 23 свободных рыбопромысловых участка. Озёра и участки рек расположены в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Карасукском, Куйбышевском, Купинском, Сузунском и Чановском районах области.



Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко отметил, что фауна водоёмов, которые предполагается ввести в рыбохозяйственный оборот, представлена преимущественно карасём, а также водными беспозвоночными животными – гаммарусом.



В настоящее время департаментом объявлен открытый конкурс на право заключения договоров о предоставлении свободных рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства.



К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели). Подать заявки можно, обратившись в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды.

