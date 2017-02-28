В Омской области зафиксировано увеличение производства мяса и молока
28.02.2017, 15:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Омской области отмечен рост производства мяса и молока к уровню прошлого года.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов в ходе прошедшего накануне видео-селекторного совещания напомнил специалистам отрасли о главных задачах 2017-го, объявленного в регионе Губернатором Виктором Назаровым Годом животноводства. По его мнению, основа успеха - в комплексном развитии хозяйств, руководители которых должны стремиться не только к повышению полезной отдачи в этой сфере, но и сделать труд животноводов по-настоящему привлекательным, почётным и приносящим достойную зарплату.
Целенаправленная работа даёт результаты. Итоги января показали: по сравнению с прошлым годом производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 109,3%, производство яиц - 105,9%. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона производство молока в целом увеличилось на 400 тонн или 1,6%. В настоящее время средний удой по области составляет 10,9 кг на фуражную корову (рост - 0,7 кг к уровню 2016 года), производство молока в сутки составляет 870 тонн (плюс 20 тонн или 2,3% к прошлогоднему уровню). Определились и лидеры молочного производства. Фермер Ложкин в Большереченском районе получает по 17 литров молока на корову, в ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района, ЗАО им.Кирова Крутинского района и на Розовской ферме ООО «Лузинское молоко» - более 20 кг, на Петровской ферме ООО «Лузинское молоко» - по 27 кг.
Состояние дел в животноводстве находится под личным контролем Губернатора Омской области Виктора Назарова. Итоги первого квартала 2017 года будут рассмотрены на отраслевом совещании, в котором предполагается участие директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харона Амерханова.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов в ходе прошедшего накануне видео-селекторного совещания напомнил специалистам отрасли о главных задачах 2017-го, объявленного в регионе Губернатором Виктором Назаровым Годом животноводства. По его мнению, основа успеха - в комплексном развитии хозяйств, руководители которых должны стремиться не только к повышению полезной отдачи в этой сфере, но и сделать труд животноводов по-настоящему привлекательным, почётным и приносящим достойную зарплату.
Целенаправленная работа даёт результаты. Итоги января показали: по сравнению с прошлым годом производство мяса в хозяйствах всех категорий составило 109,3%, производство яиц - 105,9%. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах региона производство молока в целом увеличилось на 400 тонн или 1,6%. В настоящее время средний удой по области составляет 10,9 кг на фуражную корову (рост - 0,7 кг к уровню 2016 года), производство молока в сутки составляет 870 тонн (плюс 20 тонн или 2,3% к прошлогоднему уровню). Определились и лидеры молочного производства. Фермер Ложкин в Большереченском районе получает по 17 литров молока на корову, в ЗАО «Богодуховское» Павлоградского района, ЗАО им.Кирова Крутинского района и на Розовской ферме ООО «Лузинское молоко» - более 20 кг, на Петровской ферме ООО «Лузинское молоко» - по 27 кг.
Состояние дел в животноводстве находится под личным контролем Губернатора Омской области Виктора Назарова. Итоги первого квартала 2017 года будут рассмотрены на отраслевом совещании, в котором предполагается участие директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Харона Амерханова.