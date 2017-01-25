В Петербурге началось производство Hyundai Solaris второго поколения
25.01.2017, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Предсерийное производство седанов Hyundai Solaris второго поколения на заводе в Санкт-Петербурге уже началось, товарные машины ожидаются во второй половине февраля.
Внешность нового автомобиля пока остаётся тайной, хотя, судя по шпионским снимкам, можно утверждать, что российская модель будет немного отличаться от аналогичной китайской Hyundai Verna. Зато полное представление о технике российской версии даёт Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), внесённое в открытую базу Росстандарта.
Например, колесная база у "Соляриса" и "Верны" одинаковая: 2600 мм, на 30 мм больше, чем у нынешней модели. Но российский седан на 25 мм длиннее (4405 мм) и на 9 мм выше (1469 мм) китайского. Первое вполне объясняется иными бамперами, а второе – адаптированной подвеской с увеличенным дорожным просветом. Снаряженная масса всех версий примерно на центнер больше, чем у машин первого поколения.
Двигатели 1.4 и 1.6 прежние, но главная новость – младший мотор дефорсирован с прежних 107 л.с. до 99,7 л.с., что благоприятно скажется на сумме транспортного налога. Крутящий момент при этом снизился несильно: с 135 до 132,4 Нм. Двигатель 1.6 сохранил прежнюю мощность (123 л.с.), однако тоже стал чуть менее "моментным": 150,7 против 155 Нм. А пятиступенчатая "механика" и четырёхступенчатый "автомат", которые устанавливались на прежние "Солярисы" с мотором 1.4, ушли в прошлое: у новой модели исключительно шестиступенчатые коробки – как механическая, так и автоматическая.
Впрочем, внешность и полная информация о комплектациях и ценах нового Hyundai Solaris перестанут быть секретом совсем скоро: презентация модели назначена на 6 февраля.
Внешность нового автомобиля пока остаётся тайной, хотя, судя по шпионским снимкам, можно утверждать, что российская модель будет немного отличаться от аналогичной китайской Hyundai Verna. Зато полное представление о технике российской версии даёт Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), внесённое в открытую базу Росстандарта.
Например, колесная база у "Соляриса" и "Верны" одинаковая: 2600 мм, на 30 мм больше, чем у нынешней модели. Но российский седан на 25 мм длиннее (4405 мм) и на 9 мм выше (1469 мм) китайского. Первое вполне объясняется иными бамперами, а второе – адаптированной подвеской с увеличенным дорожным просветом. Снаряженная масса всех версий примерно на центнер больше, чем у машин первого поколения.
Двигатели 1.4 и 1.6 прежние, но главная новость – младший мотор дефорсирован с прежних 107 л.с. до 99,7 л.с., что благоприятно скажется на сумме транспортного налога. Крутящий момент при этом снизился несильно: с 135 до 132,4 Нм. Двигатель 1.6 сохранил прежнюю мощность (123 л.с.), однако тоже стал чуть менее "моментным": 150,7 против 155 Нм. А пятиступенчатая "механика" и четырёхступенчатый "автомат", которые устанавливались на прежние "Солярисы" с мотором 1.4, ушли в прошлое: у новой модели исключительно шестиступенчатые коробки – как механическая, так и автоматическая.
Впрочем, внешность и полная информация о комплектациях и ценах нового Hyundai Solaris перестанут быть секретом совсем скоро: презентация модели назначена на 6 февраля.