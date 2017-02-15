ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский завод Hyundai сегодня начинает серийное производство седана Solaris нового поколения, который уже в этом месяце появится в дилерских центрах марки.

Линейка силовых агрегатов нового Solaris включает два новых экономичных и эффективных мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются теперь только 6-ступенчатыми механической или автоматической трансмиссиями. За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает новая система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах и система экстренного оповещения ЭРА-Глонасс. Также новый Solaris может быть оборудован шестью подушками безопасности.

Размеры нового Solaris больше, чем у предшественника: длина автомобиля составляет 4405 мм, что на 30 мм превосходит предыдущее поколение модели, примерно на такую же величину увеличилась ширина (1729 мм против 1700 мм) и колёсная база (2600 мм против 2570 мм).

Экстерьер автомобиля отличают обновлённая решётка радиатора и светодиодные ходовые огни. Салон Solaris выполнен в совершенно новом дизайне. Удобная информационно-развлекательная система, поддерживающая работу систем Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, большой 7-дюймовый сенсорный экран упрощает доступ к навигационной информации и мультимедиа. Зимний пакет опций нового Solaris включает подогрев не только передних, но и задних сидений, а также подогрев лобового стекла.



Российским покупателям новый Solaris будет представлен в четырёх комплектациях Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В стандартное оснащение стартовой комплектации Active модели входят: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерное запасное колесо, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и другое оборудование.